    19 Ekim 2018, Cuma

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe'ye müjdeli haberler geldi

    Göztepeye müjdeli haberler geldi
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında pazar günü 'la Bornova Stadı'nda karşılaşacak 'ye 6 müjde birden geldi.

    Sarı kırmızılılarda milli maç arasından bu yana sakatlıkları yüzünden teknik heyeti düşündüren sağ bek Gassama, kanat oyuncusu Halil, golcü Cikalleshi, stoper Grillo, orta saha oyuncuları Deniz ve Borges tüm hafta boyunca takımla çalışmalarda yer aldı. Yoğun tedavi programı uygulanan futbolcularda şimdilik herhangi bir soruna rastlanmazken, teknik direktör oldukça rahatladı. Sadece sol diz ön çapraz bağı kopan sol bek Traore'den yararlanamayacak olan genç teknik adamın özellikle as kadrosunda yer alan Halil, Gassama ve Borges'ten gelen haberlere çok sevindiği bildirildi.

    karşısına Traore dışında ideal kadrosunu sahaya sürecek Bayram Bektaş sol bekte Berkan'a şans verecek Takımdan 3 haftadır uzak kalan Cikalleshi de maçın gidişatına göre görev yapacak. Kalede her zamanki gibi kaptan Beto'ya formayı verecek Bektaş, geri dörtlüyü Gassama, Titi, Reis ve Berkan'la kuracak. Orta saha kurgusunu Alpaslan, Borges ve Castro'dan oluşturacak Bayram Bektaş ileride Yasin, Halil, Jarome üçlüsüyle gol arayacak.

    li ve Beşiktaşlı futbolseverler de kritik karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Satışa sunulan biletler hafta içinde tükenirken, emniyet güçleri iki takım taraftarının karşı karşıya gelmemesi için yoğun güvenlik önlemleri alacak.


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