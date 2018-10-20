    20 Ekim 2018, Cumartesi

    GÖZTEPE A.Ş.

    Bayram Bektaş'tan Beşiktaş'a gözdağı!

    Bayram Bektaştan Beşiktaşa gözdağı!
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    SPOR 'de milli maç arasının ardından yarın Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta zirve adaylarından 'ı konuk edecek , galibiyet için kenetlendi.

    Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren sarı-kırmızılılarda sakat futbolcular Halil, Gassama, Cikalleshi, Borges, Grillo ve Deniz tamamen iyileşirken, yurt dışından dönen Başkan de takımı bir an olsun yalnız bırakmadı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde idmanları takip eden Sepil, oyunculara ve teknik ekibe güvendiği belirterek herkesi motive etti. Bu sezon ve 'u yenerek büyük sükse yapan sarı-kırmızılılarda taraftarlar geri sayıma geçti. 'la 3 hafta önce oynanan maçta yaklaşık 7 bin li futbolseverin ceza almasına rağmen sarı-kırmızılılar biletlere hücum etti. Stadı tıklım tıklım dolduracak taraftarların atkı, flama, bayrak ve pankartlarla görsel şov yapacağı öğrenildi.

    Futbolculuk döneminde forması giyen Göztepe ise 3 puanı alacaklarına yürekten inandığını söyledi. "Göztepe'nin teknik direktörü olarak Beşiktaş'ı yenmek bana gurur verir" diyen Bektaş, "Benim için her şeyden önce Göztepe gelir. Bu maçı taraftarımızın muhteşem desteği ile kazasız atlatacağımıza inanıyorum. Milli arada çok iyi çalıştık. Sakatlarımız iyileşti. En iyi şekilde mücadelemizi gösterip camiamızı mutlu edeceğiz" diye konuştu. Sakatlıkları süren Atakan ve Traore'den yararlanamayacak olan Göztepe'de uzun bir tedavi sürecinden geçen stoper Kadu'nun da 21 kişilik kafilede yer alacağı kaydedildi. Tarihlerinde 49. kez karşılaşacak iki takımın maçlarında 24 kez Beşiktaş gülerken, 8 defa Göztepe sahadan galibiyetle ayrıldı, 16 müsabakada denge bozulmadı. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş Göztepe'yi 'de 3-1, Vodafone Park'ta 5-1 yendi.

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