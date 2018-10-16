    16 Ekim 2018, Salı

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe hazır kıta

    Göztepe hazır kıta
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    ekibinde, Altınordu maçıyla 7 ay sonra geri dönen lı stoper Kadu’nun yanı sıra, Halil ve Gassama’nın da iyileşmesi yüzleri güldürdü

    Milli arada Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan 'de Kadu sevinci yaşanıyor. Geçen sezonun 25. haftasında maçında sol dizinden sakatlanan ve ülkesi 'da ameliyat olan deneyimli stoper tam 217 gün sonra sahaya çıktı. Brezilyalı stoper, Altınordu karşısında 90 dakika görev yaptı. Maç eksiğine rağmen etkili gözüken 32 yaşındaki yıldızın performansı teknik ekibi oldukça mutlu etti. Teknik Direktör Bayram Bektaş da oyuncusuna övgü yağdırdı. Sakatlığı döneminde gönderilmesi düşünülen Kadu'nun çalışkan bir futbolcu olduğunu vurgulayan Bektaş, "Kadu yaklaşık 7 ay uzak kaldı. Maçta sergilediği oyun beni mutlu etti. Zor bir sakatlık atlattı. Buna rağmen korkusuz oynadı" dedi. Sakatlığını atlatan Arnavut golcü Cikalleshi'nin de Altınordu karşısında golle dönmesi Göz- Göz'e ayrıca moral verdi. Evlerindeki Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden genç çalıştırıcı, Halil Akbunar ve Gassama'nın da takımla çalışacağı müjdesini verdi

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