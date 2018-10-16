Göztepe hazır kıta
İzmir ekibinde, Altınordu maçıyla 7 ay sonra geri dönen Brezilyalı stoper Kadu’nun yanı sıra, Halil ve Gassama’nın da iyileşmesi yüzleri güldürdü
Milli arada Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Göztepe'de Kadu sevinci yaşanıyor. Geçen sezonun 25. haftasında Antalya maçında sol dizinden sakatlanan ve ülkesi Brezilya'da ameliyat olan deneyimli stoper tam 217 gün sonra sahaya çıktı. Brezilyalı stoper, Altınordu karşısında 90 dakika görev yaptı. Maç eksiğine rağmen etkili gözüken 32 yaşındaki yıldızın performansı teknik ekibi oldukça mutlu etti. Teknik Direktör Bayram Bektaş da oyuncusuna övgü yağdırdı. Sakatlığı döneminde gönderilmesi düşünülen Kadu'nun çalışkan bir futbolcu olduğunu vurgulayan Bektaş, "Kadu yaklaşık 7 ay uzak kaldı. Maçta sergilediği oyun beni mutlu etti. Zor bir sakatlık atlattı. Buna rağmen korkusuz oynadı" dedi. Sakatlığını atlatan Arnavut golcü Cikalleshi'nin de Altınordu karşısında golle dönmesi Göz- Göz'e ayrıca moral verdi. Evlerindeki Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden genç çalıştırıcı, Halil Akbunar ve Gassama'nın da takımla çalışacağı müjdesini verdi
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