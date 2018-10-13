    13 Ekim 2018, Cumartesi

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe'de golcüler hazır

    Göztepede golcüler hazır
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018

    Cikalleshi ve Halil’in iyileşmesiyle güçlü rakibi önünde opsiyonları artan ekibinde, Yasin, ve ’nun da yüksek formu teknik heyeti sevindirdi

    Milli aradan sonra 'ı Bornova Stadı'nda konuk edecek 'de hücum oyuncularının performansı camiaya umut verdi. Sakatlıkları bulunan kanat oyuncusu Halil ile golcü Cikalleshi'nin iyileşmesiyle ofansif alanda rahatlayan Göz- Göz'de Yasin, ve 'nun yükselen formu Teknik Direktör Bayram Bektaş'ı sevindirdi. Alternatif olarak Tayfur'dan da sık sık yararlanan Bektaş, güçlü rakipleri önünde bu isimlerden yüksek performans bekliyor

    TARAFTARIN GÖZDESİ YASİN ÖZTEKİN

    Özellikle sezon başında kontratı bittiği 'dan ayrılıp Göztepe'ye gelen ve burada önemli işlere imza atan , yine takımının en önemli kozu olacak. ekibinde çıktığı 8 karşılaşmada 5 gol atıp 2 kez de asist yapan 31 yaşındaki milli yıldız, şimdiden sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Bayram Bektaş'ın diğer önemli silahları Halil, Castro ve Jerome ise bu sezon ligde 1'er kez gol sevinci yaşamayı başardı.

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