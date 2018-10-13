Göztepede golcüler hazır

Cikalleshi ve Halil’in iyileşmesiyle güçlü rakibi önünde opsiyonları artan İzmir ekibinde, Yasin, Jerome ve Castro’nun da yüksek formu teknik heyeti sevindirdi

Milli aradan sonra Beşiktaş'ı Bornova Stadı'nda konuk edecek Göztepe'de hücum oyuncularının performansı camiaya umut verdi. Sakatlıkları bulunan kanat oyuncusu Halil ile golcü Cikalleshi'nin iyileşmesiyle ofansif alanda rahatlayan Göz- Göz'de Yasin, Jerome ve Castro'nun yükselen formu Teknik Direktör Bayram Bektaş'ı sevindirdi. Alternatif olarak Tayfur'dan da sık sık yararlanan Bektaş, güçlü rakipleri önünde bu isimlerden yüksek performans bekliyor



TARAFTARIN GÖZDESİ YASİN ÖZTEKİN



Özellikle sezon başında kontratı bittiği Galatasaray'dan ayrılıp Göztepe'ye gelen ve burada önemli işlere imza atan Yasin Öztekin, yine takımının en önemli kozu olacak. İzmir ekibinde çıktığı 8 karşılaşmada 5 gol atıp 2 kez de asist yapan 31 yaşındaki milli yıldız, şimdiden sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Bayram Bektaş'ın diğer önemli silahları Halil, Castro ve Jerome ise bu sezon ligde 1'er kez gol sevinci yaşamayı başardı.