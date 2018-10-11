    11 Ekim 2018, Perşembe

    GÖZTEPE A.Ş.

    Dersimiz Beşiktaş

    Dersimiz Beşiktaş
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    ’de , ’ın maçındaki zaaflarını ezberletiyor. Futbolcuların da hırslı çalışması teknik heyeti sevindirdi

    Ligde milli aranın ardından evinde 'la karşılaşacak 'de çalışmalar aralıksız sürüyor. Teknik direktör da siyah-beyazlıların maçındaki zaaflarını takıma ezberletiyor.

    Ayrıca Bektaş, "Rakibin kim olduğu önemli değil. Biz, oyun felsefimizi sahaya yansıtırsak herkesi yeneriz" diye takımı motive ediyor. Göz-Göz'ün en önemli kozlarından birisi de 8 maçta 5 gol, 2 asistle oynayan olacak.

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