11 Ekim 2018, Perşembe
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Ligde milli aranın ardından evinde Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe'de çalışmalar aralıksız sürüyor. Teknik direktör Bayram Bektaş da siyah-beyazlıların Konya maçındaki zaaflarını takıma ezberletiyor.
Dersimiz Beşiktaş
Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018
Göztepe’de Bayram Bektaş, Beşiktaş’ın Konya maçındaki zaaflarını ezberletiyor. Futbolcuların da hırslı çalışması teknik heyeti sevindirdi
Ligde milli aranın ardından evinde Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe'de çalışmalar aralıksız sürüyor. Teknik direktör Bayram Bektaş da siyah-beyazlıların Konya maçındaki zaaflarını takıma ezberletiyor.
Ayrıca Bektaş, "Rakibin kim olduğu önemli değil. Biz, oyun felsefimizi sahaya yansıtırsak herkesi yeneriz" diye takımı motive ediyor. Göz-Göz'ün en önemli kozlarından birisi de 8 maçta 5 gol, 2 asistle oynayan Yasin Öztekin olacak.
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