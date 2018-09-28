Göztepenin gözü yüksekte

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ve Trabzonspor galibiyetleriyle sezona ağırlığını koymaya başlayan Göztepe, gözünü üst sıralara çevirdi. Pazar günü 11 puana sahip 5'inci sıradaki Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Göztepe, rakibini yendiği takdirde ilk 5'e girme fırsatı yakalayabilecek.

Sarı-kırmızılıların Konyaspor'la oynadığı haftada lider Medipol Başakşehir 11 puana sahip 6'ncı sıradaki Yeni Malatyaspor'la, 10 puanlı 7'nci Ankaragücü ise aynı puana sahip 8'inci Antalyaspor'la karşılaşacak. Sıralamada 9 puanla 9'uncu durumda olan Göztepe kazanıp üstündeki takımların puan kaybını bekleyecek. Galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefleyen İzmir ekibinde sakatlıkları süren stoper Kadu, orta saha Atakan ve golcü Cikalleshi forma giyemeyecek.



Göztepeli taraftarlar da Bornova Stadı'nı tıklım tıklım dolduracak. Sarı-kırmızılı futbolseverlerin 270 TL'den satışa çıkan VIP, 162 TL olan numaralı tribün ve 22 TL'ye satılan kuzey kale arkası tribün biletlerini tamamen tükettiği açıklandı.



BAYRAM BEKTAŞ: "ÇOK İYİ BİR İVME YAKALADIK"



Teknik direktör Bayram Bektaş, Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu söyledi. Takımından iyi futbol ve galibiyet beklediğini dile getiren genç teknik adam, "Çok iyi bir ivme yakaladık. Serimizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğini alacağız. Hepimiz en iyi şekilde Konyaspor müsabakasına hazırlandık. Haftayı mutlu bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Konyaspor forması giyen Göztepe'nin eski golcüsü Adis Jahovic, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Amasyaspor'la oynanan maçta direkt kırmızı kart gördüğü için sahadaki yerini alamayacak.