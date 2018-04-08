Göztepe Avrupadan uzaklaştı

Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda 5-1 yenilerek son yılların en farklı mağlubiyetini alan Göztepe, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda ağır bir yara aldı.

Bu sezonun ikinci yarısında düşüşe geçen sarı-kırmızılılar, Kayserispor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un 5 puan gerisinde kalırken, Kayseri ve Demir Grup Sivasspor'u da geçemedi. Bitime 6 hafta kala 10'uncu yenilgisini alan Göztepe, son 3 haftayı galibiyet alamadan tamamladı. Göztepe'nin bu yenilgiyle birlikte deplasman karnesi de iyice zayıfladı. Son olarak 9 Aralık 2017'de Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen İzmir ekibi, ardından dış sahada oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş müsabakalarından sadece sadece 2 beraberlik çıkardı, 5 yenilgi aldı. Göztepe'nin İstanbul takımlarına karşı şanssızlığı da sürdü. Göztepe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Başakşehir'e 2 maçta da boyun eğerken, Galatasaray ile Fenerbahçe'ye birer kez diş geçiremedi. Sadece ligin ilk haftasında evinde Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldı.



Sezonun 28'inci haftasını 40 puanla 8'inci sırada tamamlamayı garantileyen Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, Beşiktaş'a karşı beklemedikleri bir oyun sergilediklerini söyledi. Sezon başından bu yana savunmada yaşadıkları zaafların Beşiktaş deplasmanında tavan yaptığını anlatan genç teknik adam, "Korner sonrası yediğimiz ilk gol maçı başka yerlere çevirdi. Beşiktaş maçı 3 kornerle tamamladı ancak bunların 2'si gol oldu. Topa sahip olduğumuz dakikalarda pozisyon da bulduk, farkı 2'ye de indirdik. Ancak 10 kişi kalmamız seyrimizi değiştirdi. Karşılaşmada oyun disiplinimiz kayboldu. Bu skoru daha önce yaşamamıştık. Çok üzgünüm" dedi.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın oyuncuları Demba Ba ile ilgili, "Kendisini sezon sonunda transfer etmek istiyorum" şeklindeki cümlelerini de değerlendiren Tuna, "Liderlerin söylediği her söz önemli. Ancak ben teknik anlamda kalmak istiyorum. Teknik direktörler bu tür tartışmalara katılırsa futbolun geldiği noktayı görebiliyoruz. O nedenle ben sadece futbol konuşmayı tercih ediyorum" yorumunu yaptı.



TAMER TUNA: "GÖZTEPE'DE KALMAYI PLANLIYORUM"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Mehmet Sepil'le sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan Tuna, "Başkanla görüşmelerimizde para konuşulmadı. Göztepe'de seneye de kalmayı planlıyorum. Kulübümüzü ve takımımızı daha ileriye taşıyabilmek için ne yapmalıyız, onları konuşuyoruz. Göztepe çalışmak için ideal bir kulüp. Uzun süre burada çalışmak isterim" dedi.

Sosyal medyada ise taraftarların bir kısmı Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Tamer Tuna'yı eleştirip istifaya davet etti.



DEMBA BA ISLIKLANDI

Beşiktaş maçında Vodafone Park'ta takımlarını yalnız bırakmayan 2 bini aşkın Göztepeli futbolsever, 90 dakika bitiminde oyuncuları Demba Ba'ya tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarı 1.5 sezon siyah-beyazlı formayı terleten Senegalli golcüye sevgi gösterisinde bulunurken Göztepeliler ise tribünlere alkışla karşılık veren Demba Ba'yı ıslıkladı. Sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine şaşıran Demba Ba'yı eski takım arkadaşları ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş teselli etti. İzmir temsilcisinde forma giydiği 9 maçta 5 gol atan Ba, Göztepe'nin ikinci yarıda 11 haftada aldığı 2 galibiyette de golleri atan isim olmuştu.



TARTIŞMALI TAVIRLAR

Göztepe'nin Beşiktaş'a deplasmanda 5-1 yenildiği maçta orta saha oyuncularının davranışları, "Takımda disiplin sıkıntısı mı var?" sorusunu akıllara getirdi. Göztepe'de 49'uncu dakikada oyundan alınan kaptan Selçuk, yedek kulübesine gelirken teknik direktör Tamer Tuna'ya sert tepki gösterdi. Araya giren Sportif Menajer İlhan Şahin'i de iten tecrübeli futbolcu sinirli bir şekilde kulübeye geldi. Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin de maçın ardından attığı tweetle karara sert tepki gösterdi.



Emel Şahin, "49'uncu dakika her şey normal giderken oyuncu değiştirir misiniz anket yapıyorum arkadaşlar?" şeklinde paylaşım yaptı. Tamer Tuna'yı hedef alan bu paylaşım yüzlerce retweet aldı. Ancak Emel Şahin, bir süre sonra yaptığı yorumu kaldırdı. Göztepe'de maçın 77'nci dakikasında kırmızı kart gören Rotman'ın da davranışı camiayı kızdırdı. Yaptığı faul sonrası sarı kart gören Slovak futbolcu, hakeme fiziksel müdahalede bulundu ve oyundan atıldı. Oyunda dengenin kurulduğu anlarda gereksiz yere kart görüp takımını eksik bırakan Rotman'a Tamer Tuna'nın çok kızdığı belirtildi. Yine karşılaşma içinde Tayfur ve Poko'nun sert bir şekilde tartıştığı gözlerden kaçmadı. Tayfur, Göztepe atağında kendisine pas vermeyen Poko'ya sert tepki gösterdi, ikili arasında sözlü tartışma yaşandı.