Selçuk Şahinden o iddialara yalanlama

08 Nisan 2018, Pazar
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Selçuk Şahin'den o iddialara yalanlama
Giriş Tarihi: 08.04.2018
Göztepeli futbolcu Selçuk Şahin Twitter'dan bir açıklama yaptı.
Göztepeli oyuncu Selçuk Şahin, Beşiktaş yenilgisi sonrası gündeme geldi. Selçuk sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Dün oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından sosyal medyada benim ağzımdan yazılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşma sonrasında herhangi bir açıklamada bulunmadığımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.
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GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ