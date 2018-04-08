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    08 Nisan 2018, Pazar

    GÖZTEPE A.Ş.

    Selçuk Şahin'den o iddialara yalanlama

    Selçuk Şahinden o iddialara yalanlama
    GÖZTEPE A.Ş.
    Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Göztepeli futbolcu Selçuk Şahin Twitter'dan bir açıklama yaptı.

    Göztepeli oyuncu Selçuk Şahin, Beşiktaş yenilgisi sonrası gündeme geldi. Selçuk sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Dün oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından sosyal medyada benim ağzımdan yazılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşma sonrasında herhangi bir açıklamada bulunmadığımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.


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