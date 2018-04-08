Selçuk Şahinden o iddialara yalanlama

Göztepeli futbolcu Selçuk Şahin Twitter'dan bir açıklama yaptı.

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Göztepeli oyuncu Selçuk Şahin, Beşiktaş yenilgisi sonrası gündeme geldi. Selçuk sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Dün oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından sosyal medyada benim ağzımdan yazılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşma sonrasında herhangi bir açıklamada bulunmadığımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.