Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: Skor hayal kırıklığı

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 5-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. 10 kişi kalmalarının farklı sonuca etki ettiğini söyleyen Tuna, geleceğiyle ilgili olarak da, “Uzun süre Göztepe’de çalışmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş deplasmanından 5-1'lik mağlubiyetle ayrılan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Oyuna kötü başlamadıklarını söyleyen Tamer Tuna, "İstediğimiz gibi başladık. Duran top golü ve sonrasındaki akış oyunu başka noktaya getirdi. Beşiktaş'ın üstün olduğu pas özelliğini kullandığı sırada pozisyonlar da bulduk. Bunları gole çevirememek oyuna dönüşlerimizi geciktirdi. 3-1'den sonra oyuna tekrar dönüşümüzü sağlayacak duruma geldik ama 10 kişi kaldık. Bu skor bugüne kadar yaşamadığımız bir neticeydi. Savunma konusunda sezon başından bu yana yaşadığımız istikrarsızlık var. Transfer anlamında ve planlama anlamında bazı gecikmeler yaşadık. Bütün maçlardaki iyi organizasyonumuzu bugün yitirdik. 10 kişi kaldıktan sonra daha da kötü oldu. Göztepe adına kalan 6 haftada ligi iyi pozisyonda sonlandırmak adına bundan sonraki süreç iyi geçecektir diye düşünüyorum. Gelecek planlaması adına en önemli maçımız buydu. Düşünce farklılıkları olduğunda kendimizi görmemizi engelleyen bazı durumlar oluyor. Bu maç da kendimize görme anlamında bir maç oldu. Bu fark bize yakışmadı diyebilirim" açıklamasında bulundu.



"10 KİŞİ KALMASAK DÖNEBİLİRDİK"



Demba Ba'nın direkten dönen topunun gol olması durumunda oyunun kendileri adına nasıl gelişebileceği sorusunu yanıtlayan Tamer Tuna, "Maçın içinde birkaç senaryo var. 3-1'i yakaladıktan sonra 3-2'yi bulsak durum değişebilirdi. Hatta 10 kişi kalmasak yine daha farklı olabilirdi. Poko'yu Beşiktaş'ın zaaflarına karşı değerlendirmek istedik. Dönseydi farklı gelişebilirdi" dedi.



Beşiktaş'ın zaaflarını kullanamadıklarını söyleyen Tuna, "Oyuncu değişikliği için ikinci yarının başını bir görmek istedim. Caner'in çıktığı pozisyonlarda Tosic'in ters kademede zaman zaman zaafları oluyordu ve bunu kullanmak istedik ancak istediğimiz gibi olmadı" diye konuştu.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Demba Ba'yı Beşiktaş'ta görmek istemesiyle ilgili verdiği demeçle ilgili olarak sorulan soruya da yanıt veren Tuna, "Kendimle ilgili olarak Beşiktaş'ı değerlendirmeyeceğim. Göztepe'nin hocasıyım. Bugüne kadar başkanla hiçbir şekilde parayla ilgili konuşmadık. Seneye kalma konusunda bu takıma neler katabiliriz gibi bir konuşma yaptık. Ben devam etmek istiyorum bu takımda. Göztepe, ekonomik yapı, içinde bulunduğu durumla çok iyi bir kulüp. Uzun süre çalışmak istiyorum burada. Neleri doğru yapabiliriz diye görüştükten sonra imzayı atacağım inşallah" ifadelerini kullandı.



"SAHADA KONUŞMAK GEREKİYOR"



Teknik alanda konuşmak isteyen ve bunun dışında konuşmak istemeyen birisi olduğunu söyleyen Tuna, "Teknik alanda kalmak isteyen birisiyim. Kendi düşüncelerimiz var, onların da düşünceleri var. Futbolumuzun geldiği noktayı görüyoruz. Oyuncu transferlerini konuşuyoruz. Teknik adamların birbirlerine eleştirilerini saha dışında konuşuyoruz. Sahada daha çok konuşmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili bir cümlem bile başlık olabilir. Sadece futbol konuşmak istiyorum" dedi.



Beşiktaş'ta eksik oyuncuların rakibi etkilemediğini söyleyen genç çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın nasıl oynayacağı belliydi. Bugün kenar ortalarla gelen Beşiktaş'ın en az kanat ortası yaptığı bir maçtı. Beşiktaş 3 korner yaptı. Normalde daha fazlaydı. Bu durum maçın özetini ortaya koyuyor. Orta sahada Poko'yla hızlanamadık. Ama ilk golü erken yememiz ve ardından hemen ikinci golü yememiz, maçın senaryosunu bizim adımıza değiştirdi" diyerek sözlerini sürdürdü.



"TAKIMLARI GÜÇLÜ KILAN TARAFTARLARIDIR"



Göztepe taraftarlarının takımın çok önemli bir parçası olduğunu sözlerine ekleyen Tamer Tuna, "Takımları güçlü kılan önemli parçaları var. Burada bile Beşiktaş'ın basını var bizim basınımız var. Bunlar da önemli. Göztepe taraftarının tutkusu her zaman oyuncuyu da teknik adamı da iyi hissettiriyor. Bugün şu pozisyonda oluşumuza, ligde hiçbir zaman düşme tehlikesi yaşamadan ilerleyişimizde çok etkili oldu taraftarımız. Bazı baskılı maçlarda olumlu durumlar olumsuza dönebiliyor. Her zaman heyecan isteyen bir taraftarımız var. Göztepe bu konuda şanslı. Beşiktaş'ın stadı dolduran bir taraftarı var, bizim de aynı şekilde taraftarımız var. Her deplasmanda tribünü dolduruyor taraftarımız. Son 50 yılın teknik direktörleri var kulüp kitapçığında. Burada benim örnek aldığım, Adnan Süvari'den sonra Göztepe'de 2 sene üst üste çalışan teknik adam yok. Gerçeği görmemizin en önemli nedenlerinden birisi taraftar tepkileri. Takım taraftarlarının, sosyal medyanın iyi yanlarını kullanmaları gerekiyor. Güçlü yanımız taraftarımız ama güçsüz yanlarımız da var" diyerek sözlerini tamamladı.