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Beşiktaş-Göztepe maçında Selçuk Şahin'den şok hareket!
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe'de sinirler gerildi.
Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe'de sinirler gerildi. Maçın 50. dakikasında oyundan alınan Selçuk Şahin, sinirlerine hakim olamadı. Oyundan alınmasına sert tepki gösteren Şahin, kendisini sakinleştirmeye çalışan görevlilerin de elini ittirerek tepki gösterdi.
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