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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    GÖZTEPE A.Ş.

    Beşiktaş-Göztepe maçında Selçuk Şahin'den şok hareket!

    Selçuk Şahinden şok hareket!
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda ile karşılaşan 'de sinirler gerildi.

    Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda ile karşılaşan 'de sinirler gerildi. Maçın 50. dakikasında oyundan alınan , sinirlerine hakim olamadı. Oyundan alınmasına sert tepki gösteren Şahin, kendisini sakinleştirmeye çalışan görevlilerin de elini ittirerek tepki gösterdi.

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