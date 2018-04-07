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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Bir yanda sevgi seli, diğer yanda tepki!

    Demba Baya büyük tepki!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    - karşılaşmasının tamamlanmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar ’yı tribünlere çağırdı. Ba’nın tribünlere hareketlenmesinin ardından Göztepe tribünleri, Senegalli oyuncuyu ıslıkladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında , taraftarı önünde 'yi 5-1 mağlup ederken, siyah-beyazlı taraftarlar, eski golcüleri 'yı maçtan önce ve karşılaşmanın ardından bağırlarına bastı.

    Bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Senegalli futbolcu için tezahüratta bulunurken, Demba Ba tribünleri selamlayarak karşılık verdi. Ba'nın tribünlere yöneldiğini gören Göztepe taraftarları ise bu harekete ıslıklayarak tepki gösterdi. Yıldız golcüyü karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşları ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş alınan sonuç nedeniyle teselli etti.

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