Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bir puan bazen kazanç olabiliyor" dedi.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna, ilk yarıyla ikinci yarı arasında fiziksel ve oyun anlamında ciddi farklar oluştuğunu söyledi. Tuna, "İlk yarıya merkez orta sahada oyun kurarak, topa sahip olarak başlamak istemiştik. Fakat oradaki top kayıplarımız, Alanyasporun özellikle en iyi olduğu yönlerden biri. Rakip çıkarken kaptığı toplarda hızlı kontrataklarla kendine avantaj sağlıyor. Bu yönde ligin en iyi takımlardan biri. Gol oranıyla bunu anlayabiliyoruz. İkinci yarı ise topa sahip olduğumuz zamanlarda doğru organizasyonlar yaptık" dedi.Alanyaspor'u bugünkü coşkusu iyi oyunu tebrik etmelerini gerektiğini aktaran Tuna, "Bizim ikinci yarıdaki dönüşümüz, golden sonraki tepkimiz, oyun anlamında doğruları yapmamız, biraz daha topa sahip olarak oyun üstünlüğünü ele geçirmemiz, hem doğru hem de zaaflarımız anlamında iyi maç oldu diyebiliriz. İlk yarıda çok üretken olamadık. Bazı deplasman maçlarında bunu yaşıyoruz. Kendi zaafımızı ve Demba'nın merkez orta sahaya topu almaya geldiğinde yapılan baskıdan kaynaklanan oyun anlayışından biraz etkili oldu. Bir puan bazen kazanç olabiliyor. Bir puana çok sevinememiştik ama bugün ligin gidişatına baktığınızda bizim adımıza olumlu diyebiliriz. Çünkü önümüzdeki 8 maçın 5'ini kendi evimizde oynayacağız. Onlardan iyi sonuçlar alırsak ligi çok iyi durumda bitirebileceğimize inanıyorum" diye konuştu.