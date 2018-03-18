Alanyada kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Göztepe'yi ağırladı. Süper Lig'de Mesut Bakkal ile çıktığı 2 maçı kazanan Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Düşme hattında yer alan Alanyaspor, maçın 76 dakikasında Douglas ile öne geçerken, Süper Lig'de 5 haftadır deplasmandan kazanamayan Göztepe, yıldız golcüsü Demba Ba ile 6 dakika sonra karşılık verdi ve beraberliği sağladı.

Bu sonuçla puanını 28'e çıkaran Aytemiz Alanyaspor 14. sıradaki yerini korurken, puanını 40'a çıkaran Göztepe maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi.

11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha, Villafanez, Efecan, Fernandes, Mbilla.

Göztepe: Beto, Tanju, Reis, Leo, Traore, Rotman, Castro, Sabri, Halil, Gouffran, Demba Ba.