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    18 Mart 2018, Pazar

    GÖZTEPE A.Ş.

    Alanya'da kazanan çıkmadı

    Alanyada kazanan çıkmadı
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde ile 1-1 berabere kaldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde 'yi ağırladı. Süper Lig'de Mesut Bakkal ile çıktığı 2 maçı kazanan Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ile evinde 1-1 berabere kaldı.

    Düşme hattında yer alan Alanyaspor, maçın 76 dakikasında Douglas ile öne geçerken, Süper Lig'de 5 haftadır deplasmandan kazanamayan Göztepe, yıldız golcüsü Demba Ba ile 6 dakika sonra karşılık verdi ve beraberliği sağladı.

    Bu sonuçla puanını 28'e çıkaran Aytemiz Alanyaspor 14. sıradaki yerini korurken, puanını 40'a çıkaran Göztepe maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi.

    11'LER

    Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha, Villafanez, Efecan, Fernandes, Mbilla.

    Göztepe: Beto, Tanju, Reis, Leo, Traore, Rotman, Castro, Sabri, Halil, Gouffran, Demba Ba.

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