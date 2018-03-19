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    19 Mart 2018, Pazartesi

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe deplasmanda gülemiyor

    Göztepe deplasmanda gülemiyor
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Avrupa Kupaları’na katılma mücadelesi veren Göztepe, son 6 dış saha maçında galibiyet alamadı.

    Spor Toto Süper Lig'de 26. haftayı Aytemiz Alanyaspor beraberliğiyle noktalayarak Avrupa kupası için umutlarını ilerleyen haftalara taşıyan Göztepe, deplasmanda kazanamama serisine Alanya'da da devam ettirdi. Ligin ilk yarısında dış sahada en başarılı takımlardan biri olan sarı-kırmızılılar, bu özelliğinden farklı bir performans çiziyor. Ligin 15. haftasında oynanan maçta Yeni Malatyaspor'u 3-2'lik skorla deviren Göztepe, o tarihten sonra deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda 3 puana bir türlü uzanamadı.
    6 maçtır kazanamıyor

    Sarı-kırmızılılar deplasmanda Yeni Malatyaspor'u yendikten sonra sırasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kaybederken; Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Sonrasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne İstanbul'da ise M.Başakşehir'e kaybeden Tamer Tuna'nın öğrencileri, son olarak A.Alanyaspor ile yenişemedi. 'Göz Göz' deplasmanda oynadığı son 6 maçtan galibiyet alamazken, bu süreçte hanesine sadece 2 puan yazdırdı.

    Puanlar Ba'dan
    Göz Göz'ün devre arasında kadrosuna dahil ettiği golcü Demba Ba, A.Alanyaspor maçını da boş geçmedi. Sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 7. maçında 5. kez golle tanışan başarılı oyuncu takımın en skorer ismi olmayı da başardı. Göz Göz, Ba'nın gol attığı maçlardan 8 puan çıkardı.

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