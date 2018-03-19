Göztepe deplasmanda gülemiyor

Avrupa Kupaları’na katılma mücadelesi veren Göztepe, son 6 dış saha maçında galibiyet alamadı.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftayı Aytemiz Alanyaspor beraberliğiyle noktalayarak Avrupa kupası için umutlarını ilerleyen haftalara taşıyan Göztepe, deplasmanda kazanamama serisine Alanya'da da devam ettirdi. Ligin ilk yarısında dış sahada en başarılı takımlardan biri olan sarı-kırmızılılar, bu özelliğinden farklı bir performans çiziyor. Ligin 15. haftasında oynanan maçta Yeni Malatyaspor'u 3-2'lik skorla deviren Göztepe, o tarihten sonra deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda 3 puana bir türlü uzanamadı.6 maçtır kazanamıyorSarı-kırmızılılar deplasmanda Yeni Malatyaspor'u yendikten sonra sırasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kaybederken; Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Sonrasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne İstanbul'da ise M.Başakşehir'e kaybeden Tamer Tuna'nın öğrencileri, son olarak A.Alanyaspor ile yenişemedi. 'Göz Göz' deplasmanda oynadığı son 6 maçtan galibiyet alamazken, bu süreçte hanesine sadece 2 puan yazdırdı.Göz Göz'ün devre arasında kadrosuna dahil ettiği golcü Demba Ba, A.Alanyaspor maçını da boş geçmedi. Sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 7. maçında 5. kez golle tanışan başarılı oyuncu takımın en skorer ismi olmayı da başardı. Göz Göz, Ba'nın gol attığı maçlardan 8 puan çıkardı.