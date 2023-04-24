Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta müsabakasında Giresunspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Giresunspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GİRESUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LER:

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Görkem, Arias, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Edgar, Caner, Berkay, Aleksic, Deniz, Januzaj, Szysz, Figueiredo

GİRESUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Başakşehir maçı 24 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.