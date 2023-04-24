Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Giresunspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GİRESUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LER:
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Görkem, Arias, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic
Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Edgar, Caner, Berkay, Aleksic, Deniz, Januzaj, Szysz, Figueiredo
GİRESUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Giresunspor - Başakşehir maçı 24 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.