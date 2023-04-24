Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor, evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Antalyaspor - Sivasspor mücadelesinin CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Sivasspor maçı 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Antalyaspor: Leita, Bünyamin, Emrecan, Veysel, Güray, Fernando, Ufuk, Ndao, Larsson, Doğukan, Haji Wright.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Camara, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare.