Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Ankaragücü ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ - GİRESUNSPOR 11'LER:
MKE Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Malcuit, Atakan, Mujakic, Hanousek, Taylan, Diack, Zahid, Emre, Ali Sowe.
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Görkem, Arias, Faruk Can, Campuzano, Mejia, Murat Cem, Kuwas, Serginho, Bajic.
ANKARAGÜCÜ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Giresunspor maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.