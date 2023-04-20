Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Ankaragücü sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Ankaragücü ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ - GİRESUNSPOR 11'LER:

MKE Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Malcuit, Atakan, Mujakic, Hanousek, Taylan, Diack, Zahid, Emre, Ali Sowe.

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Görkem, Arias, Faruk Can, Campuzano, Mejia, Murat Cem, Kuwas, Serginho, Bajic.

ANKARAGÜCÜ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Giresunspor maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.