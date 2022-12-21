Giresunspor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Giresunspor sahasında Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Giresunspor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor - Karacabey Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Giresunspor - Karacabey Belediyespor maçı - CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tu maçları ile devam ediyor. Giresunspor ile Karacabey Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Karacabey Belediyespor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.