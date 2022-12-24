Süper Lig'in 15. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Keleş, kendileri için ligin önemli olduğunu belirterek, "Burada kaybetmemek önemliydi. Ligde iyi bir gidişatımız vardı ama ara sonrasında kupadan elendik ama bizim için lig önemli. Kaybetmemek önemliydi. Maça iyi başladık, takım savunmasını iyi yaptık. İki tane stoperimiz cezalıydı ona rağmen rakibimize çok net pozisyon vermedik. Bizim daha net pozisyonlarımız vardı, direkten dönen topumuz da vardı. Kazanabilirdik, öne geçebilirdik ama rakibimiz öne geçti, sonradan bulduğumuz golle maç berabere bitti. Deplasmanda kazanılan bir puan bizim için iyi. Önümüzde Gaziantep maçı var, oyuncularıma teşekkür ediyorum, özverili ve coşkuluydular. Atakları sonlandıramadık dönen toplar da sıkıntı yaşadık ama Hatayspor'a bundan sonra başarılar" şeklinde konuştu.