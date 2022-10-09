Giresunspor'dan Beşiktaş maçı sonrası tepki: VAR sistemini istemiyoruz

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılan Giresunspor'da VAR tepkisi sürmeye devam ediyor. Karadeniz ekibinin Oğulcan Çağlayan'ın ayağından buduğu gol VAR'ın uyarısı sonucu iptal edildi. Bu karar ise oldukça tartışılır bir karar oldu. İşte Giresunspor'un paylaşımı...

Giresunspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 17:39