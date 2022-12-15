Spor Toto Süper Lig için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, Charleroi ve Westerlo maçlarının ardından Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor.
BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Giresunspor maçı 14.00'da başladı ve S Sport'ta canlı yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Tayyip, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Gedson, N'Koudou, Muleka
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic