Giresunspor 2-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Süper Lig'in son haftasında Giresunspor sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi, İstanbulspor'un kazanması nedeniyle TFF 1. Lig'e düştü.
Giresunspor Haberleri
Yayın Tarihi: 07.06.2023- 21:57
Karadeniz ekibi, İstanbulspor'un Ümraniyespor'u mağlup etmesinin ardından TFF 1. Lig'e düştü.
Giresunspor'un gollerini Bajic ve Sainz kaydetti.
Karadeniz ekibinde Sainz ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Giresunspor ligi 40, Antalyaspor ise 41 puanla tamamladı.