Giresunspor Kadir Seven'i kadroya dahil etti

Giresunspor Kadir Seven'i kadroya dahil etti

Süper Lig'in zorlu ekiplerinden Giresunspor, Kadir Seven'i transfer ettiğini açıkladı. Çotanaklar açıklamada, "Giresunspor'umuz 19 yaşındaki defans oyuncusu Kadir Seven ile anlaşma sağlamıştır. Kadir Seven'e 'Giresunspor'umuza hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Giresunspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2022- 19:38