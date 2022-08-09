Giresunspor başkanı Hakan Karaahmet'ten transfer açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ligin ilk maçında Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. Başkan Hakan Karaahmet ise bugün yapmış olduğu basın toplantısında gündeme ve transfere dair konuştu. Karaahmet, "Bu takıma 5 oyuncu daha girecek, bugün 2 futbolcu sağlık kontrolünden geçiyor, bir stoper oyuncusunun da çarşamba bileti alınacak. 3 oyuncu önümüzdeki maça yetişir, maçta oynamayan Robert Mejia vardı, onunla beraber 4 oyuncu takıma girecek. Ondan sonra takımın 2 transferi daha olacak." diye konuştu.

Giresunspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2022- 18:04