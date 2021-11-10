10 Kasım 2021, Çarşamba

GİRESUNSPOR

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Süper Lig'de kalıcaz

Hakan Keleş: Ligde kalmak için...
GİRESUNSPOR
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Süper Lig'de geride 12 haftanın ardından 10 puanla 17. sırada bulunan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş açıklamalarda bulundu. Keleş, "Ligdeki ilk 12 haftaya baktığımızda, ilk haftalarda belirli bir istikrar yakalayamasak da daha sonradan yeni takım olmanın getirdiği dezavantajları çözerek istikrarlı bir şekilde futbol oynamaya başladık." dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, çok iyi işler başaracaklarını ve takımın mutlaka bu ligde kalacağını belirtti.

"GZT Giresunspor çok iyi işler başaracak ve mutlaka bu ligde kalacak"

Keleş, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendireceklerini aktardı.

Ligde önlerinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı olduğuna işaret eden Keleş, geçen haftalardaki puan kayıplarını milli arayı da iyi değerlendirerek telafi etmek istediklerini vurguladı.

Keleş, sezon başından bu yana oyun olarak iyi bir performans gösterdiklerini ve her geçen gün daha iyiye gittiklerini ifade ederek, "Ligdeki ilk 12 haftaya baktığımızda, ilk haftalarda belirli bir istikrar yakalayamasak da daha sonradan yeni takım olmanın getirdiği dezavantajları çözerek istikrarlı bir şekilde futbol oynamaya başladık. Normalde bunu yakalamak için şüphesiz daha uzun süreler gerekir ancak biz takım olarak çok iyi bir şekilde birbirimize uyum sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerini destekleyen taraftarlarına teşekkür eden Hakan Keleş, şunları kaydetti:

"GZT Giresunspor çok iyi işler başaracak ve mutlaka bu ligde kalacak. Taraftarlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Biz sonuç anlamında inişli çıkışlı performans göstersek de oynadığımız futbolun da güzelliğiyle bizim her zaman arkamızda oldular ve bundan sonra da olacaklarını biliyorum. Devre arasında takımımıza yapacağımız küçük takviyelerle birlikte de çok daha iyi hale geleceğiz."



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