Transfer haberi: Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, geçen sezon Atakaş Hatayspor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Mame Diouf ile prensipte anlaştı.

Giresunspor, geçen sezon Atakaş Hatayspor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Mame Diouf ile prensipte anlaştı. Yeşil beyazlılar, Senegalli golcü ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlarken, 34 yaşındaki futbolcu Giresun'a gelerek takımının yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Kariyerinde 153 Premier Lig maçı bulunan Diouf, Hatayspor ile çıktığı 73 Süper Lig maçında 31 gol atarken, 8 de asist yaptı.