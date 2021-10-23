Hakan Keleş Gaziantep Giresunspor maçı sonrası konuştu! "Kendi hatamızla galibiyeti kaçırdık"
Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maç sonrası yaptığı açıklamada "Çok iyi oynadık ama kendi hatamızla galibiyeti kaçırdık" dedi.
Giresunspor, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Giresunspor puanını 9'a çıkarırken, Gaziantep FK ise puanını 12'ye yükseltti. Karşılaşmanın ardından düzenlen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kendi hataları sonucu yedikleri golle galibiyeti kaçırdıklarını ve bu nedenle çok üzgün olduklarını söyledi.
"ÇOK İYİ OYNADIK AMA KENDİ HATAMIZLA GALİBİYETİ KAÇIRDIK"
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bugün son anlarda kendi hatamızla iki puan kaybettik. Bu yüzden çok üzüntülüyüz. Oyun olarak çok iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar çok fazla pozisyon vermeden mücadele ettik. Sayısız da pozisyon ve fırsat yakaladık. Öne geçmemize rağmen son dakikalarda bunu koruyamadık. Son dakikalarda uzun toplarla biraz baskı yedik ama sonra da kendi kalemize gol atarak bir puana razı olduk. Bugün sahada iki puan bırakmış olduk. Genele baktığımız zaman yükselen bir grafiğimiz var. Bunu oyun olarak bugün de devam ettirdik ama puan olarak bunu yapamadık. Böyle devam edersek daha iyi yolda olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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