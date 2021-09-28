28 Eylül 2021, Salı

GİRESUNSPOR

Giresunspor’da Doukara şoku!

Giresunspor’da Doukara şoku!
GİRESUNSPOR
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da Göztepe maçı öncesi Souleymane Doukara'dan kötü haber geldi. Tecrübeli forvetin arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

GZT Giresunspor'da, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Göztepe maçı öncesi olumsuz bir gelişme yaşandı.
Hafta sonu oynanan GZT Giresunspor - Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Souleymane Doukara'nın yapılan kontrollerinde sol arka adalesinde zorlanma olduğu bilgisi verildi.
Tedavisine hemen başlanan Doukara'nın Göztepe maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.
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