Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Antalyaspor ile Giresunspor karşılaşacak. Antalyaspor - Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Giresunspor maçı saat 13.30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldı, Güray, Fernando, Poli, Doğukan, Ndao, Luiz Adriano, Wright
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Behich, Traore, Chiquinho, Muhammed, Süleymanov, Serginho, Umut