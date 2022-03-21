Giresunspor'dan flaş Doukara açıklaması! Savunması istendi
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Giresunspor, deplasmanda Antalyaspor’a 4-1 mağlup oldu. Giresunspor forması giyen Doukara, karşılaşma bittikten sonra eski takımı Antalyaspor'un tribünlerine çıkıp kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi, sevinç gösterilerinde bulundu. Olayla ilgili Karadeniz ekibi açıklamada bulundu.
Giresunspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2022- 16:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022- 16:46
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Giresunspor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Giresunspor forması giyen Doukara, karşılaşma bittikten sonra eski takımı Antalyaspor'un tribünlerine çıkıp kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi, sevinç gösterilerinde bulundu.
Sosyal medyaya düşen görüntüler Giresunspor taraftarlarının tepkisini çekti.
Karadeniz ekibi, olayla ilgili açıklamada bulundu. Doukara'nın savunmasının alınacağı kaydedildi.
İşte o açıklama: