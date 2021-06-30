30 Haziran 2021, Çarşamba

GİRESUNSPOR

Son dakika spor haberleri: Giresunspor'da sezon hazırlıkları Erzurum'da başlayacak

Giresunspor strat veriyor!
GİRESUNSPOR
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'da sezon hazırlıklarına başlama tarihi belli oldu. Yeşil-beyazlılar 1 Temuuz itibariyle Erzurum'da start verecek.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'da, yeni sezon hazırlıklarının yarın başlayacağı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları için oyuncuların Erzurum'da toplanacağı belirtildi.

Açıklamada, ilk antrenmanın yarın saat 19.00'da Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

GZT Giresunspor'un Erzurum kampı, 23 Temmuz'da sona erecek.


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