Giresunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Giresunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giresunspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Gaziantep FK maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.