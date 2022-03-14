Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 29. haftasında Giresunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Giresunspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Giresunspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Giresunspor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Diarra, Aziz Behich, Perez, Hayrullah, Serginho, Traore, Muhammed, Chiquinho, Flavio, Umut

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toșca, Caulker, Oğuz, Furkan, Sagal, Vetrih, Figueiredo, Maxim, Muhammet