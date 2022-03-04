Süper Lig'in 28. haftasında Rizespor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı ekibin başkanı Hakan Karaahmet, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın oynanacak Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor maçında iki takımın dostluğu ön planda tutarak mücadele edeceğini ifade ettiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 900 bin lira olan Göztepe maçı galibiyeti priminin Başkan Karaahmet ve yönetim kurulunca Çaykur Rizespor maçı öncesi futbolculara ödendiği belirtildi.

Karaahmet'in, Çaykur Rizespor maçı öncesi TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir görüşme gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karaahmet, Özdemir ile gerçekleştirmiş olduğu görüşmede, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iki güzide takımının her zaman saygı, sevgi ve dostluğu ön planda tutarak yeşil sahada mücadele ettiğini ifade etti. Başkan Karaahmet, TFF Başkanı Özdemir'e Karadeniz'in iki güzide takımının karşı karşıya geleceği karşılaşmada maçın önüne başka konuların geçmemesi temennisinde bulundu."

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Hakan Karaahmet, maç öncesi yapılan yorum ve düşüncelerin rahatsız edici olduğuna vurgulayarak, iki ilin sportif mücadelesine gölge düşürülmesine müsaade edilmemesinin altını çizdi.

GZT Giresunspor ile Çaykur Rizespor'un iki kardeş takım olduğunu belirten Karaahmet, "Bu kardeşliğimiz iki takım Süper Lig'de var oldukça devam edecektir. Her zaman olduğu gibi yine sahada kazanan dostluk ve kardeşlik olacaktır." ifadelerini kullandı.