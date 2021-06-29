Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor transfer bombalarını patlatıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'den...
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet transfere dair aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a özel açıklamalarda bulundu. Karaahmet, yeni sezon öncesi transfer tahtalarının 10 gün içinde açılacağını ve ilk olarak Galatasaray'dan Okan Kocuk transferini açıklayacaklarını duyurdu. Ayrıca Karaahmet, Fenerbahçe'den Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya için girişimlerinin sürdüğünü ve sarı-lacivertlilerin yeni hocalarını beklediğini ifade etti. (FB-GS spor haberleri)
44 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselen Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet 2021-2022 sezonu öncesinde gerçekleştirmeyi düşündükleri transferler üzerine açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
"Kulübü teslim aldığımız gün 22 milyon borç ödedik. Şimdi ise 21 milyon ödeyerek tahtayı açacağız ve transferler başlayacağız."
"OKAN KOCUK TRANSFERİ BİTTİ"
Karaahmet, yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan Okan Kocuk ile anlaşmaya vardık. Galatasaray'ın Giresunlu başkanı Burak Elmas bize çok yardımcı oldu." dedi.
"F.BAHÇE'DEN 3 İSİMLE İLGİLENİYORUZ"
Karadeniz ekibinin başkanı ayrıca, Fenerbahçe'den Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya ilgilendiklerini sarı-lacivertlilerin yeni hocalarını beklediklerin ifade etti.
"SOL BEK AZİZ BEHICH GÜNDEMDE"
Başkan Hakan Karaahmet, "Aziz Behich için de girişimlerimizi sürdürüyoruz oyuncu ile temaslarımız sürüyor." ifadelerinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?