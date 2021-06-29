29 Haziran 2021, Salı

GİRESUNSPOR

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor transfer bombalarını patlatıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'den...

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet transfere dair aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a özel açıklamalarda bulundu. Karaahmet, yeni sezon öncesi transfer tahtalarının 10 gün içinde açılacağını ve ilk olarak Galatasaray'dan Okan Kocuk transferini açıklayacaklarını duyurdu. Ayrıca Karaahmet, Fenerbahçe'den Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya için girişimlerinin sürdüğünü ve sarı-lacivertlilerin yeni hocalarını beklediğini ifade etti. (FB-GS spor haberleri)

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor transfer bombalarını patlatıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'den...
GİRESUNSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 Giriş Tarihi: 29.06.2021

44 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselen Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet 2021-2022 sezonu öncesinde gerçekleştirmeyi düşündükleri transferler üzerine açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor transfer bombalarını patlatıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'den...

İşte o sözler...

"Kulübü teslim aldığımız gün 22 milyon borç ödedik. Şimdi ise 21 milyon ödeyerek tahtayı açacağız ve transferler başlayacağız."

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor transfer bombalarını patlatıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'den...

"OKAN KOCUK TRANSFERİ BİTTİ"

Karaahmet, yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan Okan Kocuk ile anlaşmaya vardık. Galatasaray'ın Giresunlu başkanı Burak Elmas bize çok yardımcı oldu." dedi.

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor transfer bombalarını patlatıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'den...

"F.BAHÇE'DEN 3 İSİMLE İLGİLENİYORUZ"

Karadeniz ekibinin başkanı ayrıca, Fenerbahçe'den Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya ilgilendiklerini sarı-lacivertlilerin yeni hocalarını beklediklerin ifade etti.

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor transfer bombalarını patlatıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'den...

"SOL BEK AZİZ BEHICH GÜNDEMDE"

Başkan Hakan Karaahmet, "Aziz Behich için de girişimlerimizi sürdürüyoruz oyuncu ile temaslarımız sürüyor." ifadelerinde bulundu.

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