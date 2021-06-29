Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor transfer bombalarını patlatıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'den...

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet transfere dair aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a özel açıklamalarda bulundu. Karaahmet, yeni sezon öncesi transfer tahtalarının 10 gün içinde açılacağını ve ilk olarak Galatasaray'dan Okan Kocuk transferini açıklayacaklarını duyurdu. Ayrıca Karaahmet, Fenerbahçe'den Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya için girişimlerinin sürdüğünü ve sarı-lacivertlilerin yeni hocalarını beklediğini ifade etti. (FB-GS spor haberleri)

44 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselen Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet 2021-2022 sezonu öncesinde gerçekleştirmeyi düşündükleri transferler üzerine açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler... "Kulübü teslim aldığımız gün 22 milyon borç ödedik. Şimdi ise 21 milyon ödeyerek tahtayı açacağız ve transferler başlayacağız."

"OKAN KOCUK TRANSFERİ BİTTİ" Karaahmet, yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan Okan Kocuk ile anlaşmaya vardık. Galatasaray'ın Giresunlu başkanı Burak Elmas bize çok yardımcı oldu." dedi.