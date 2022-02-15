Giresunspor galibiyeti unuttu! Hedef Kayserispor maçı...

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da kötü gidişat sürmeye devam ediyor. Karadeniz ekibi son olarak evinde 1-0 öne geçtiği mücadelede Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar bu hafta ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

Giresunspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 15:14 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022- 15:14