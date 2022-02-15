Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda ilk yarıyı 22 puanla 14'üncü sırada tamamlayan GZT Giresunspor, ikinci devrede geçtiği düşüşü durduramadı. Devreye Galatasaray galibiyetiyle başlayan ve gelecek haftalar için ümit veren Giresun ekibi çıktığı son 6 maçta 4 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 44 yıllık hasretin ardından geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkma sevincini yaşayan Çotanaklar, 25'inci haftada aldıkları Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına girdi.
Giresunspor galibiyeti unuttu! Hedef Kayserispor maçı...
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da kötü gidişat sürmeye devam ediyor. Karadeniz ekibi son olarak evinde 1-0 öne geçtiği mücadelede Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar bu hafta ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
Giresunspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 15:14 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022- 15:14