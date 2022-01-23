Giresunspor'dan açıklama geldi! Okan Kocuk Galatasaray'a mı dönüyor?

Süper Lig'in 23. haftasında Giresunspor sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Hakan Keleş açıklamalarda bulunurken son günlerde gündem olan Okan Kocuk konusuna değindi. Keleş, "Okan Kocuk konusunu kapatmıştık ama bu hafta yine açtılar. Bakalım ne olacak, duruma göre hareket edeceğiz. Memnunuz ve bırakmayı düşünmüyoruz. Transfer tahtamız kapalı, herkes takviye yapıyor." dedi.

Giresunspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 20:16