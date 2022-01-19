Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Giresunspor, deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin son dakikalarında 2 kez penaltı kurtaran Okan Kocuk açıklamalarda bulundu. Kocuk, "Penaltı oldu, çıkardım. Tekrarlandı, onu da çıkardım. Çok şükür 1 puanı buradan aldık." ifadelerini kullandı.

İŞTE OKAN KOCUK'UN AÇIKLAMALARI:

Penaltı olduğunda üzüldük. Üzüldüm de. Sahada çok iyi performans gösterdi arkadaşlarım. Çok da eksik geldik buraya. Oyuncu değişikliği bile zor yapıyoruz. Arkadaşlarımız varını yoğunu ortaya koydu.

Penaltı oldu, çıkardım. Tekrarlandı, onu da çıkardım. Çok şükür 1 puanı buradan aldık.

Son ana kadar bekledim, ortaya vurdu ve çıkardım. Bakasetas, Trabzonspor'un en iyi duran top kullanan oyuncusu. Bu sefer ortaya vurmayacağını düşündüm ve diğer tarafa atladım, çıkardım.