Gaziantep FK - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, evinde Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Gaziantep FK - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Giresunspor maçı bugün TSİ 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DİĞER

GAZİANTEP FK HABERLERİ