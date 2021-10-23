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GAZİANTEP FK

Gaziantep FK - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gaziantep FK - Giresunspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
GAZİANTEP FK
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 Giriş Tarihi: 23.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, evinde Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Gaziantep FK - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Giresunspor maçı bugün TSİ 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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