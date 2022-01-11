Hakan Keleş'ten Kasımpaşa maçı sözleri!

Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Yeşil-beyazlılarda Hakan Keleş yapmış olduğu açıklamada, "Şimdi önümüzde en önemli maçlarımızdan biri olan Kasımpaşa maçı var. İnşallah bu maçı da alırsak iyi bir yerlere gelmeyi düşünüyoruz. Ligdeki hedefimizi belli edecek maçlardan biri. Onlarda iyi bir seri yakaladılar, iyi gidiyorlar, ilk yarı orada da iyi oynamıştık, burada rövanşı almak istiyoruz” diye konuştu.

Giresunspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2022- 21:11 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022- 22:10