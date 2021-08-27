Aziz Behich Giresunspor’da! | Son dakika transfer haberleri

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Giresunspor Başakşehir’den Aziz Behich ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

GZT Giresunspor, Başakşehir'den Aziz Behich ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, bir süredir gündeminde olan Aziz Behich ve kulübü ile anlaşma sağladı. Konuyla ilgili yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz, Başakşehir takımından sol bek oyuncusu Aziz Behich ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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