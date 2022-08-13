Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk ediyor. Ligin ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 geçen sarı-kırmızılı ekip, bu maçı da kazanarak ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi ise ilk puan veya puanlarını almak istiyor. Cimbom'da tüm biletler satılırken, karşılaşma kapalı gişe oynanıyor. Galatasaray-Giresunspor maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk ediyor. Ligin ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 geçen sarı-kırmızılı ekip, bu maçı da kazanarak ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi ise ilk puan veya puanlarını almak istiyor. Cimbom'da tüm biletler satılırken, karşılaşma kapalı gişe oynanıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GALATASARAY - GİRESUNSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjo, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Giresunspor maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te başladı. Dev mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakada Kadir Sağlam düdük çalıyor.

15. RANDEVU

Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 20 golüne, Giresunspor 12 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmış, İstanbul'daki mücadeleden de Giresunspor 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

BU SEZON LİGDE İLK KEZ İÇ SAHADA

Galatasaray, Giresunspor maçıyla Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 19 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 33 puan topladı. Aslan bu müsabakalarda 31 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

Galatasaray'da Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, sakatlıklarından dolayı Giresunspor maçında oynayamıyor.

Galatasaray'ın yeni transferleri Belçikalı futbolcu Dries Mertens ve Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, bu hafta takımla çalışmalarda yer aldı. İki futbolcu, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçlarına sarı-kırmızılı taraftarların önünde çıkacak.