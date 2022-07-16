Hakan Keleş'ten Trabzonsporlu Batuhan Kör, Enis Destan ve İsmail Köybaşı için açıklama!
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, transfere dair açıklamalarda bulundu. Keleş, "Trabzonspor'dan Batuhan Kör ve Enis Destan için girişimimiz olmadı. İsmail Köybaşı için temasımız oldu ancak maliyeti yüksek geldi" dedi. İşte Hakan Keleş'in aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a yaptığı özel açıklamalar...
Mehmet Cem Çakır| Giresunspor Haberleri
Yayın Tarihi: 16.07.2022- 16:36
İŞTE HAKAN KELEŞ'İN SÖZLERİ:
Trabzonspor'dan Batuhan Kör ve Enis Destan için girişimimiz olmadı. İsmail Köybaşı için temasımız oldu ancak maliyeti yüksek geldi.
Savunma anlamında ise daha önce bizde görev alan Diarra ile görüşüyoruz. Bununla birlikte Alexis Perez için İspanyol takımlarının ilgisi var kulübümüz görüşmelerini sürdürüyor.
Santrfor konusuna gelince Bajic'i kadromuza kattık anca Mame Diouf ile temasımız oldu.