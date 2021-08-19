20 Ağustos 2021, Cuma

GİRESUNSPOR

GZT Giresunspor Yeni Zelandalı futbolcu Champness'i kadrosuna kattı

Giresunspor Champness’i kadrosuna kattı
GİRESUNSPOR
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Giriş Tarihi: 19.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor Avustralya ligi takımlarından Newcastle United Jets'in kadrosunda bulunan Joseph William Champness'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Yeni Zelandalı futbolcu Joseph William Champness'i transfer etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Avustralya ligi takımlarından Newcastle United Jets kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Champness'e Giresunspor ailesine 'Hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



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