Karagümrük 2-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 34. haftasında Giresunspor 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Karagümrük'ün gollerini Pesic ve Jimmy Durmaz kaydetti. Giresunspor'un tek golünü Chiquinho'dan geldi.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 17:54 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022- 17:57
Karagümrük'ün gollerini Pesic ve Jimmy Durmaz kaydetti. Giresunspor'un tek golünü Chiquinho'dan geldi.
Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 50 yaparken, Giresunspor ise 40 puanda kaldı.
Süper Lig'de 35. haftada Karagümrük Konyaspor'a konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.