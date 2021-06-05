05 Haziran 2021, Cumartesi

GİRESUNSPOR

Son dakika spor haberleri: Giresunspor futbol direktörü görevi için Fatih Kavlak ile anlaşmaya vardı!

Giresunspor'da Fatih Kavlak iş başında!
GİRESUNSPOR
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'in yeni ekibi , geçen sezon 'da görev alan futbol direktörü ile anlaşmaya vardı.

'in yeni ekibi , futbol direktörlüğü görevi için ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol direktörü olarak görev alacak Fatih Kavlak'ın kulübümüze profesyonelleşme anlamında önemli katkılar vereceğine inanıyoruz. camiası olarak kendisine hoş geldin diyor, kulübümüz için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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