Son dakika spor haberleri: Giresunspor futbol direktörü görevi için Fatih Kavlak ile anlaşmaya vardı!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, geçen sezon Hatayspor'da görev alan futbol direktörü Fatih Kavlak ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor, futbol direktörlüğü görevi için Fatih Kavlak ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol direktörü olarak görev alacak Fatih Kavlak'ın kulübümüze profesyonelleşme anlamında önemli katkılar vereceğine inanıyoruz. Giresunspor camiası olarak kendisine hoş geldin diyor, kulübümüz için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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