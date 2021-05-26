Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracağını açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 38 puanla 20. sırada tamamlayan ve TFF 1. Lig'e düşen Gençlerbirliği'nden flaş bir açıklama geldi. Başkent ekibi, küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracağını duyurdu. İşte o açıklama... | Son dakika spor haberleri

Sezonu 20. sırada tamamlayan ve Süper Lig'e veda eden Geçlebirliği'nden flaş bir açıklama geldi. Kırmızı siyahlı takım küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracağını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda, küme düşmenin pandemi koşulları nedeniyle kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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