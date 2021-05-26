26 Mayıs 2021, Çarşamba

GENÇLERBİRLİĞİ

Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracağını açıkladı!

Süper Lig ekibinden flaş başvuru! Küme düşme kaldırılsın
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

Spor Toto 'de sezonu 38 puanla 20. sırada tamamlayan ve . Lig'e düşen 'nden flaş bir açıklama geldi. Başkent ekibi, küme düşmenin kaldırılması için 'na başvuracağını duyurdu. İşte o açıklama... | Son dakika spor haberleri

Sezonu 20. sırada tamamlayan ve 'e veda eden Geçlebirliği'nden flaş bir açıklama geldi. Kırmızı siyahlı takım küme düşmenin kaldırılması için 'ye başvuracağını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda, küme düşmenin pandemi koşulları nedeniyle kaldırılması için 'na başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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