18 Mayıs 2021, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği’nde Nordfeldt milli takıma çağrıldı!

Nordfeldt milli takıma çağrıldı!
GENÇLERBİRLİĞİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.05.2021

Spor Toto 'de küme düşen Gençlerbirliği'nin kalecisi Kristoffer , İsveç Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.

Teknik direktör Janne Andersson, başkent Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında 26 kişilik nihai kadroyu açıkladı.

Kadroda, 'de küme düşen Gençlerbirliği'nin 31 yaşındaki kalecisi Kristoffer yer aldı.

Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Andersson, Ibrahimovic'in sürpriz sakatlığının kendilerini yıktığını söyledi.

Andersson, ''Ibrahimovic'in sakatlanması ve 6 hafta sahadan uzak kalması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadık. Ibrahimovic, takıma yeni bir hava katmıştı, kendisi de çok üzüldü. İleri dönemde de sakatlık olmazsa kendisine milli takım kapıları açık.'' ifadelerini kullandı.

E Grubu'nda bulunan İsveç, İspanya, Polonya ve Slovakya ile mücadele edecek.

İsveç Futbol Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosu şöyle:

Kaleciler: Robin Olsen (Everton), Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirligi), Karl-Johan Johnsson (FC Köpenhamn)

Defans: Mikael Lustig (AIK), Victor Lindelöf (Manchester United), Andreas Granqvist (Helsingborg), Martin Olsson (Häcken), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Filip Helander (Rangers), Emil Krafth (Newcastle), Pontus Jansson (Brentford), Marcus Danielson (Dalian)

Orta saha: Sebastian Larsson (AIK), Albin Ekdal (Sampdoria), Gustav Svensson (Guangzhou), Ken Sema (Watford), Viktor Claesson (Krasnodar), Mattias Svanberg (Bologna), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Dejan Kulusevski (Juventus), Jens Cajuste (Midjylland),

Forvet: Alexander Isak (Real Sociedad), Robin Quaison (Mainz), Jordan Larsson (Spartak Moskova), Emil Forsberg (Leipzig), Marcus Berg (Krasnodar).

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
Fırtına ligi galibiyetle kapattı! Fırtına ligi galibiyetle kapattı!
G.Birliği umudunu son haftaya taşıdı! G.Birliği umudunu son haftaya taşıdı!
G.Birliği'nde genel kurul tarihi belli oldu! G.Birliği'nde genel kurul tarihi belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör