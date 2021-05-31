31 Mayıs 2021, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav seçimde aday olmayacağını açıkladı!

Başkan resmen açıkladı! Seçimde aday olmayacak
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

Başkanı , 3-10 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Başkanı 'dan seçim öncesi açıklama geldi.

Kulüp sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Yönetim Kurulumuz , 3-10 Haziran tarihlerinde kongre kararı aldı. Genel Kurulumuzda yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağımı belirtmek isterim. Adaylar ve seçilecek başkan ile yönetim kuruluna başarı dilerim."

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