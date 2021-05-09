09 Mayıs 2021, Pazar

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde genel kurul tarihi belli oldu!

G.Birliği'nde genel kurul tarihi belli oldu!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda 23 Mayıs'ta yapılacak.

Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda 23 Mayıs'ta yapılacak.

Yapılan genel kurul çağrısına göre, ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul, 23 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da 'nde gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise genel kurul 30 Mayıs Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacak.

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